السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع المخلفات وروث الحيوانات من قطعة أرض استخدمها مواطن لتصنيع السماد بالشرقية

قرية النخيلى
قرية النخيلى

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبو حماد برفع المخلفات وروث الحيوانات من قطعة أرض بقرية النخيلي، قام أحد المواطنين باستخدامها لإنتاج وتصنيع السماد العضوي وأصبحت تمثل بؤرة للتلوث البيئي وتؤثر على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك مصادرة اللوادر المستخدمة وإيداعها بالحملة الميكانيكية بالمركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك بعد أن تلقى محافظ الشرقية شكوى تُفيد بقيام أحد المواطنين باستئجار قطعة أرض بقرية النخيلي بمركز أبو حماد واستغلالها في تشوين روث الحيوانات وإعادة تدويره لتصنيع وإنتاج السماد العضوي، ليتوجه المحافظ بنفسه يرافقه نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق لمعاينة قطعة الأرض والتحقق من صحة الشكوى ليصدر تعليماته لرئيس المركز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أنه لا تهاون في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ورفعت رئاسة المركز المخلفات من قطعة الأرض ومصادرة اللوادر والمعدات المستخدمة وايداعها بالحملة الميكانيكية التابعة للمركز وتحرير المحاضر اللازمة للمخالف.

وكثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير على مدار اليوم بالشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

محافظة المواطنين الأرض تلوث الحيوانات حملات نظافة

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