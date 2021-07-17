محافظ البحيرة يفتتح معرض للسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في أبو حمص

افتتح اليوم السبت، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض السلع الغذائية واللحوم الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ومديرية التموين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بوسط المدينة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ البحيرة، استمرار الدعم والعمل على توفير كافة السلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم توفير اللحوم البلدية بكافة المعارض والمنافذ بسعر 100 جنية للكيلو، بما يقل بنسبة 40% عن مثيلاتها في السوق، وكذا توفر الفاكهة والخضروات والمواد الغذائية بأسعار تقل من 20 إلى 25%، حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين.

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق والجهات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوافر الوقود وكافة السلع الغذائية والمستلزمات، مشيرا إلى أن المعرض يعد ثاني معرض يتم افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح معرض دمنهور ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.

وأعلن آمنة أنه سيتم اليوم افتتاح معرضين آخرين بكفر الدوار وإيتاى البارود ليصبح إجمالي عدد المعارض 4، بالإضافة إلى 3118 منفذ منتشرة بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتوفير 20 سيارة متحركة للوصول إلى المناطق النائية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ المعرض وأشاد بجودة وأسعارالمنتجات ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم، موجها باستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يومياً مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.