السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

فلسطين تسجل 66 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل فلسطين حالة وفاة واحدة، و66 إصابة جديدة بفيروس بكورونا، و 134 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية -إن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا" بلغ 565 ألفا و660 شخصا، بينهم 400 ألف و561 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها  كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

كورونا كوفيد اللقاح وزيرة الصحة الفلسطينية فلسطين

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