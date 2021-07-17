غرفة العمليات تباشر أعمالها لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

ترأس الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر شبكة سكايب التكنولوجية ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على إنتظام دخول طلاب الشعبة العلمية بجميع الادارات التعليمية داخل لجان سير الإمتحانات لآداء إمتحان مادة الكيمياء وسط إجراءات إحترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الإمتحانات فضلا عن تذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور.

وأكد على وصول جميع أوراق الأسئلة والبابل شيت لجميع اللجان وسط أجواء أمنية مشددة، مشيدا بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر.

وبدأ منذ قليل، امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترافية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ويؤدي 393 ألف و883 طالبا وطالبة امتحان "الكيمياء" اليوم، على أن يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحي للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بآداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بآداء مادة التاريخ.