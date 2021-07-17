تفاصيل حفل دياب فى طنطا (صور)

في واحدة من أقوى حفلات طنطا أحيا المطرب محمد دياب حفل كبيرا بحضور نخبة كبيرة من الشباب.



واشعل دياب الحفل بالعديد من أشهر أغانيه ومنها "العووو، وغمازات، والشحن فصل، و ياواد يا سوسو، وغيرها"، العديد وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحاضرين من الشباب.

ودياب موهبته ساعدته في أن يتعلم على يد فاروق الشرنوبي وصلاح الشرنوبي، بدأ الغناء مبكرًا في سن الخامسة عشرة في محلات والأفراح واكتشفه المنتج نصر محروس وعرض عليه أغنية "غمازات" وقام بوضعه في قالب المطرب الشعبي بالرغم من قدراته الفنية الكبيرة التي لم تقتصر على الغناء فقط بل وصلت إلى التمثيل، ولكونه يمتلك صفة ابن البلد ويشبه الناس التي في الشوارع وجد المخرج "أكرم فريد" في صاحبة موهبة التمثيل والقدرة على التشكيل فرشحه في مسلسل "ساحرة الجنوب" عام 2015، في دور هاني عدل" قدم بعدها أعمالا عدة في التلفزيون والسينما وتزوج من هاجر الأبيارى فى أكتوبر 2018.

وقدم دياب في الدراما والسينما عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة التي حققت نجاحا كبيرا منها مسلسل البرنس الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان وكل من رحاب الجمل ونجلاء بدر وعبدالعزيز مخيون وأحمد زاهر ودنيا عبدالعزيز ونور اللبنانية ومحمد علاء وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

بينما شارك دياب أيضا في أعمال كثيرة منها مسلسل الاختيار الجزء الاول الذي قام ببطولته الفنان امير كرارة والفنان احمد العوضي وهو من إخراج بيتر مين ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وشارك في بطولته كل من الفنانة سارة عادل والفنانة دينا فؤاد والفنان وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين وهو العمل الذي قدم منه الجزء الثاني في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا أيضا.

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