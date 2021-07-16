السبت ..انقطاع التيار الكهربى عن عدة مناطق بدمياط

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة دمياط، الجمعة، فصل الخدمة عن المغذيات في قرية العنانية، السبت المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات.

وأوضح القطاع، في بيان الجمعة، أنه يجري فصل مغذيات خط السيالة بهندسة دمياط، وتتأثر المناطق التابعة لها بالفصل، من التاسعة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال، ومن المقرر قطع التيار الكهربي عن خط السنانية في الفترة نفسها، وكذلك قرية اللضامين بكفر البطيخ.

ونظم فرع المجلس بدمياط ندوة تحت عنوان "لا للعنف" تضمنت التعريف بكافة أشكال العنف وكيفية مواجهته وألية مجابهة الخوف تجاه اية حالات تحرش تتعرض لها السيدات والفتيات تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

وتحدثت دكتورة منى عزت، استشارى بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومروة نبيل مقررالفرع حول هذا الموضوع ودور الام فى الاستماع لمشاكل الفتيات و آلية حلها بطريقة سليمة، كما تضمنت الندوة الحديث عن قضايا المرأة والطرق المختلفة لمجابهة العنف سواء بتقديم شكوى او تحرير محضر بالشرطة، الاتصال بمكتب شكاوى المرأة على الخط الساخن ١٥١١٥ والاتصال بخط نجدة الطفل للابلاغ عن حالات العنف تحت سن ١٨ سنة ".

على هامش الندوة، تضمن الحفل عرض مسرحى من فريق رؤية للدراما الحركية بعنوان "ضفاير" والتى استهدفت الحديث عن قضية ختان الاناث وفقرات لمسرح العرائس والساحر وغنائية من الأطفال الموهوبين بمدينة عزبة البرج وورشة رسم، كما تم تنظيم معرض لسيدات مبادرة" ست الدار "لمنتجات يدوية و غذائية.