«ابن الشعب».. أغنية جديدة يطلقها ماجد على «يوتيوب» (فيديو)

أطلق ماجد أغنية جديدة بعنوان «ابن الشعب» على منصة «يوتيوب»، وهو اللقب الذي أطلقه عليه بعض الأصدقاء، وسيظهر ماجد في الكليب بتيشرت يحمل علم مصر موطنه الأصلي، بجانبه رقم 57، وهي المنطقة التي سَكَن بها في فرنسا، كما قال: "الأغنية غشيمة شوية، بتكلم فيها عن نفسي بدون الدخول في تفاصيل، والأغنية فيها حاجات تلمسنا كلنا، بعيدًا عن التناكة والعصبية في الراب بالفترة الحالية"، الأغنية من إنتاج L’arc productions، مونتاج مايكل ممدوح، توزيع موسيقي شريف مجدي، وإخراج محمد فيصل.

ويعتبر كليب «ابن الشعب» هو ثاني أعمال ماجد الفنية، حيث أطلق من 3 شهور مضت كليب «تشيلسي» تمهيدًا لبدايته الفنية، وقد حصد الكليب مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب»، الرقم الذي يعتبر كبيرًا لأول عمل فني للمطرب.

يذكر أن ماجد فنان مصري بدأ حياته الفنية في فرنسا، حيث درس المسرح في جامعة كونسيرفاتوار بميتز Conservatory Regional De Metz ليتخرج منها عام 2010، وكان ظهوره الأول كممثل في مسلسل «نكدب لو قلنا مبنحبش» عام 2013، الذي قدم بعده مجموعة من الأعمال الدرامية، منها «الوالدة باشا، جبل الحلال، العهد (الكلام المباح)، سرايا عابدين الجزء الثاني، سبع أرواح، نوايا بريئة، البيوت أسرار، رسايل، حلاوة الدنيا، سوق الحرير».

كما كان له ظهور متميز في السينما منها «فيلم سكر مر، وفيلم يا تهدي يا تعدي»، بالإضافة لذلك لدى ماجد شغف آخر وهو الغناء الذي يقدم فيه نوع خاص به على صعيد الموسيقى والألحان والكلمات وطريقة الغناء.

وتعتبر L’Arc Productions شركة إنتاج لمؤسسيها محمد فيصل، وشريف مجدي، تسعى L’Arc لاكتشاف وتقديم الجديد في عالم الإنتاج السينمائي والتليفزيوني والموسيقي حول العالم، كما تهدف للاستثمار في النجوم الجدد، وتقديم نوع مختلف من الإنتاجات لتطوير المشهد الفني في مصر والعالم العربي، وأحدث أعمالها أغنية «لسه فيا حيل» لأسامة الهادي و«تشيلسي».







