السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ابن الشعب».. أغنية جديدة يطلقها ماجد على «يوتيوب» (فيديو)

ماجد
ماجد

أطلق ماجد أغنية جديدة بعنوان «ابن الشعب» على منصة «يوتيوب»، وهو اللقب الذي أطلقه عليه بعض الأصدقاء، وسيظهر ماجد في الكليب بتيشرت يحمل علم مصر موطنه الأصلي، بجانبه رقم 57، وهي المنطقة التي سَكَن بها في فرنسا، كما قال: "الأغنية غشيمة شوية، بتكلم فيها عن نفسي بدون الدخول في تفاصيل، والأغنية فيها حاجات تلمسنا كلنا، بعيدًا عن التناكة والعصبية في الراب بالفترة الحالية"، الأغنية من إنتاج L’arc productions، مونتاج مايكل ممدوح، توزيع موسيقي شريف مجدي، وإخراج محمد فيصل.

ويعتبر كليب «ابن الشعب» هو ثاني أعمال ماجد الفنية، حيث أطلق من 3 شهور مضت كليب «تشيلسي» تمهيدًا لبدايته الفنية، وقد حصد الكليب مليون مشاهدة على منصة «يوتيوب»، الرقم الذي يعتبر كبيرًا لأول عمل فني للمطرب.

يذكر أن ماجد فنان مصري بدأ حياته الفنية في فرنسا، حيث درس المسرح في جامعة كونسيرفاتوار بميتز Conservatory Regional De Metz  ليتخرج منها عام 2010، وكان ظهوره الأول كممثل في مسلسل «نكدب لو قلنا مبنحبش» عام 2013، الذي قدم بعده مجموعة من الأعمال الدرامية، منها «الوالدة باشا، جبل الحلال، العهد (الكلام المباح)، سرايا عابدين الجزء الثاني، سبع أرواح، نوايا بريئة، البيوت أسرار، رسايل، حلاوة الدنيا، سوق الحرير». 

كما كان له ظهور متميز في السينما منها «فيلم سكر مر، وفيلم يا تهدي يا تعدي»، بالإضافة لذلك لدى ماجد شغف آخر وهو الغناء الذي يقدم فيه نوع خاص به على صعيد الموسيقى والألحان والكلمات وطريقة الغناء.

وتعتبر L’Arc Productions شركة إنتاج لمؤسسيها محمد فيصل، وشريف مجدي، تسعى L’Arc لاكتشاف وتقديم الجديد في عالم الإنتاج السينمائي والتليفزيوني والموسيقي حول العالم، كما تهدف للاستثمار في النجوم الجدد، وتقديم نوع مختلف من الإنتاجات لتطوير المشهد الفني في مصر والعالم العربي، وأحدث أعمالها أغنية «لسه فيا حيل» لأسامة الهادي و«تشيلسي».


 


 

212081714_180666407299552_2769690360576664032_n
212081714_180666407299552_2769690360576664032_n
مصر قدم فرنسا جديدة جديد فيلم موسيقى على الاول عمل رامي المسرح أغنية محمد ماء تفاصيل نجوم لدي يقي مليون هدف ممثل فيديو شركة كلام حلال عالم عدة موسى فنان مطرب فترة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

القصة الكاملة.. «التضامن» تكشف تفاصيل واقعة اعتداء سائق على طفل بدار رعاية بالمنوفية

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

قاعدة حميميم تحذر من استفزازات للمسلحين فى سوريا يوم تنصيب الأسد

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري