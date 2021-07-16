الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيف أبرزت الصحف الأجنبية المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة»؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

فرحة عارمة سيطرت على المصريين أمس الجمعة بعد المؤتمر الأول لـ حياة كريمة والذي انطلق أمس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط حضور جماهيري من المشاركين في مبادرة حياة كريمة، والتي تعمل على تطوير القرى المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

اهتمت "بى بى سى" البريطانية بكلمات الرئيس حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي أذاعتها في بث مباشر عبر موقعها، فكتبت تحت عنوان "السيسي في كلمة للمصريين: مصر لن يصيبها أي ضرر أنا والجيش سنرحل قبل حدوثه"، متطرقة إلى دعوة الرئيس الشعب إلى عدم القلق من مشكلة سد النهضة، وأبرزت إشارة الرئيس بأن مصر دولة كبيرة تملك من القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يمكنها من الحفاظ على حقوقها وحماية مقدراتها.

وأوضحت أن الرئيس طمأن المصريين بأن البلاد لن يصيبها أي ضرر مؤكدا "أنا والجيش سنرحل قبل حدوث هذا الضرر، وقال السيسي إن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن المساس به".

وأبرزت "بى بى سى" الكلمة التي وجهها السيسي إلى الإثيوبيين مطالبا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يجعل الدولتين تعيشان في أمان وسلام بعيدا عن أي شكل من أشكال التهديد، مضيفا أن مصر تريد نقل الخبرات في مشروعات الكهرباء والتنمية شريطة عدم المساس بحصتها من المياه. وقال إن التحرك في مجلس الأمن جاء لعرض قضية سد النهضة على أجندة الاهتمام الدولي، وجرى الإعداد له بشكل جيد.

كما أبرز موقع "روسيا اليوم" توقيع وثيقة حياة كريمة، فكتب تحت عنوان "السيسي يوقع وثيقة المشروع القومي لتطوير الريف المصري": وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم الخميس على وثيقة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وجاء إبراز الصحف العالمية لمبادرة حياة كريمة في إطار الاهتمام بما تحققه المبادرة للمصريين.

عبد الفتاح السيسي السيسي بى بى سى سد النهضه قانون دعوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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