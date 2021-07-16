الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم «ابن فييلا» يشارك في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

فيلم ابن فييلا
فيلم ابن فييلا

يشارك الفيلم الروائي الطويل ابن فييلا للمخرج بريت مايكل اينيس ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة (19 – 23 يوليو / تموز)، وكان الفيلم قد حصل على سبع جوائز دولية خلال مشاركاته في عدة مهرجات حول العالم. 

 

وسيعرض الفيلم يوم الثلاثاء 20 يوليو الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت (+3 غرينتش).


مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو حدث سينمائي سنوي يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم. يهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلي ضد المرأة من خلال عدسات السينما.

 


حصل ابن فييلا على سبع جوائز دولية منها أفضل تمثيل من مهرجان جنوب افريقيا للسينما المستقلة، أفضل إنجاز صوتي من حفل توزيع جوائز الأكاديمية الأفريقية للأفلام، وأفضل فيلم وأفضل سيناريو من حفل توزيع جوائز جنوب إفريقيا للسينما والتلفزيون.


الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان سيلويرسكيرم (أفلام الشاشة الفضية) بجنوب إفريقيا عام 2019 حيث فاز بجائزتيّ الجمهور وأفضل موسيقى تصويرية، بينما عُرض للمرة الأولى دولياً في مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي بإستونيا حيث فاز بجائزة الجمهور، وشارك في عدة مهرجانات دولية أخرى من بينها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العربي الأول، ومهرجان الفيلم الدولي الهندي، ومهرجان كيرالا السينمائي الدولي بالهند، ومهرجان سيدونا السينمائي في الولايات المتحدة الأميركية.


تدور أحداث الفيلم في منطقة صحراء كارو القاحلة بجنوب أفريقيا حيث تجد سيدة سمراء طفلاً أبيضاً تائهاً، فتأويه وتربيه كما لو كان ابنها. وبعد تسع سنوات، يؤخذ منها الولد عنوة ليجبر على العيش في غابات كينيسيا مع عائلة من الحطابين يزعمون أنهم أهله.


ابن فييلا من تأليف وإخراج بريت مايكل اينيس، وبطولة زنوبيا كلوبيرس، لوكا بورنمان، واين سميث، وواين فان روين.


بريت مايكل اينيس كاتب ومخرج وُلد في مدينة جوهانسبرج، في جنوب أفريقيا وتخرج من مدرسة AFDA في مدينة كيب تاون، حيث درس بمنحة من المؤسسة الوطنية للسينما والتلفزيون. أخرج أفلاماً وثائقية لعدة سنوات مع منظمات غير حكومية مختلفة. وفي 2012 قرر أن يوجه اهتمامه للفيلم والأدب، فحققت روايته الأولى "Racheltjie de Beer" أكثر مبيعات في جنوب إفريقيا.


قابل فيلمه Sink ترحيباً كبيراً من قبل النقاد المحليين، فقالوا عن الفيلم إنه بمثابة نقلة للسينما في جنوب أفريقيا، وقد فاز بجائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو من حفل

مهرجان القاهرة جنوب أفريقيا المساواة بين الجنسين المؤسس لأكاديمية مساواة موسيقي تصويريه

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

الرئيس يكرم منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بالوادى الجديد

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين من جنين