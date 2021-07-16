الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نثق في قيادتنا وندعمها..

«المصريين الأحرار»: الرئيس وضع أساس الجمهورية الجديدة بإطلاق «حياة كريمة»

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

 قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من المشروع الوطني حياة كريمة والنجاحات التي تخطو فيها الدولة بثبات ميلاد الجمهورية الجديدة التي تسعى للتنمية بكل أشكالها وأولها بناء الإنسان بهدف إرساء دولة مدنية تنموية حديثة. 

وأضاف خليل، في بيان صحفي، أن استهداف رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لأكثر من "أربعة آلاف" قرية وما يتجاوز 80 مليون مواطن، يأتي ضمن الإطار التنموية الشاملة التي تتماشي مع أهداف ثورة شعب حالم وزعيم صاحب رؤية ليتحقق حلم جديد لأجل بلادنا العزيز. 

وأكد أن تبني الرئيس رعاية اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يعطى دفعة قوية وجديدة للشباب المصري ويأتي من إيمانه بقدرات الأجيال لتوظيف كل الجهود في خدمة الوطن وفتح آفاق متجددة بعد تجارب البرامج الرئاسية والمؤتمرات الشبابية ليواصل أول رئيس يثق ويساند الشباب إشراك الأجيال في التنمية وتحقيق الرؤى الطموحة. 

وأشار إلى أن حديث الرئيس كاشفا كالعادة للجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي والإدارة الناجحة القائم على الاحترام وإعلاء القوانين، ولا سيما أن مصر باتت تملك جميع الأدوات التي تعزز تحقيق إرادتها وحماية وصون مقدراتها. 

وتابع: "نحن على يقين وثقه أن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء.. وأبى من أبى، وندعم قيادتنا الرشيدة بكافة السبل، لأنه وسط أحلك الظروف حمل رأسه على كفه لمواجهة جماعة منظمة مدعومة من كثيرين، ونصطف مع قواتنا المسلحة التي يشهد تاريخها بالبطولات ويقينا مقدرات المصريين في أمان، ولاسيما أن حديث الرئيس بعث روح الطمأنينة لقلوب الجميع بشأن حقوق مصر المائية".

الدكتور عصام خليل حزب المصريين الأحرار السيسي الرئيس المشروع الوطني حياة كريمه الجمهورية مدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

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