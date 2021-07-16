حظك اليوم جميع الأبراج الهوائية الجمعة 16 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأبراج الهوائية الجمعة 16 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الجوزاء

مهنيًا: تتحسن الظروف مع وصول القمر الى برج الميزان الصديق ترتاح وترد الامور الى مجراها الطبيعي وتتفاعل بشكل افضل واثق من نفسك مرتاح أكثر تتحقق أمنياتك.

عاطفيًا: إقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن ليناً في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط.

صحيًا: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة.

ومن مشاهير هذا البرج محمود عبد العزيز.

الميزان

مهنيًا: وصول القمر إلى برجك يساهم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.

عاطفيًا: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة

صحيًا: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط.

ومن مشاهير هذا البرج ويل سميث.

الدلو

مهنيًا: تعيش يوما ناشطا جدا تحت تاثير القمر من برج الميزان الهوائي الصديق الذي يطلب منك ان تكون مسؤولا عن أعمالك كي تحقق الكثير.

عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول إليها.

صحياً: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج رمضان صبحي.

جدير بالذكر أنه يعرف عن أصحاب الأبراج الهوائية ميلهم إلى الازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يحبون المرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، ويفضل أصحاب الأبراج الهوائية الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يعشقون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد.