الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يشيد بدور القوات النظامية فى حفاظ الاستقرار

حمدان دقلو
حمدان دقلو

 أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في الحفاظ على وحدة و أمن واستقرار البلاد.


و أشار دقلو - لدى مخاطبته بمقر الفرقة ١٥ مشاة بمدينة الجنينة (ولاية غرب دارفور)، ضباط وضباط صف و جنود القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة - إلى التنسيق المشترك بين المنظومة الأمنية في السودان، لافتا إلى أنها ظلت العين الساهرة في كل السودان.


ووجه بفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، وقال إن الدولة لن تسمح بالفوضى نهائيا.


 قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، إن الدعم السريع خرج من رحم القوات المسلحة، لافتا إلى أن قانون الدعم السريع تمت إجازته بواسطة البرلمان.


وأضاف: "لولا القوات المسلحة لم يكن هناك دعم سريع"، مشددا على أهمية حسم مظاهر الانفلات الأمني و معالجة الظواهر السلبية، وعدم حدوث أي فوضى داخل مدينة الجنينة، و أنه لن يسمح لأي شخص بحمل البندقية بخلاف قوات فرقة السيطرة المناط بها حفظ الأمن داخل المدينة.


وندد دقلو بعملية تجنيد الأطفال في الحركات المسلحة، ووصفها بأنها "خطوة مخالفة للقانون".


وأوضح أن التجنيد يتم وفق السن القانونية، مؤكدا رفضه لانتهاج أية حركة مسلحة عمليات التجنيد.


وقال دقلو: "ستكون هناك إجراءات صارمة لمنع حمل السلاح وارتداء الزي العسكري وقيادة سيارات عسكرية لغير القوات النظامية و إخراج قوات حركات الكفاح المسلح إلى خارج المدن وإلزامها بمواقعها لحين تنفيذ الترتيبات الأمنية".


ودعا إلى تمكين قوات الشرطة من أداء دورها المطلوب في حماية المدنيين حتى يشعر المواطن بالأمن و الاستقرار.

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