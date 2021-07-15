الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إجراءات جديدة».. هولندا تلغي الحجر الصحي للقادمين من مصر

هولندا تحد من اجراءات
هولندا تحد من اجراءات السفر على المصريين

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى أن وزارة السياحة والآثار قد أخطرتها بالتعديلات التي أدرجتها السلطات الهولندية في الإجراءات الجديدة التى ستنفذها لدخول المصريين إلى أراضيها.

وأوضحت الغرفة- وفقا للإخطار- أنه تم إلغاء شرط قضاء الراكب المسافر من مصر إلى هولندا فترة حجر صحي لمدة 10 أيام، كما اشترط  على المسافرين إلى تقديم شهادة تفيد تلقيهم لقاح معتمد من هيئة الدواء الأوروبي EMA أو منظمة الصحة العالمية أو شهادة تحليل PCR سلبية قبل السفر ب72 ساعة على الأقل.

يذكر أن البيانات الصادرة عن الحكومة الهولندية تشير إلى أن معدل التطعيم في البلاد يقدر بنحو 206 آلاف و937 جرعة في اليوم الواحد.

سياحة مصر هولندا اجراءات السفر إجراءات الحجر الصحي

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وائل لطفي

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