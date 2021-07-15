الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مصر قادرة تعمل معجزات».. أغنية جديدة لـ شيرين فى حفل «حياة كريمة» (فيديو)

شيرين
شيرين

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة على "فيس بوك"، أغنية "مصر دايما" بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب، وذلك على هامش انطلاق المؤتمر الأول للمبادرة، الذى يقام على استاد القاهرة الدولى وسط حضور غفير.

وتقول كلمات الأغنية: "مصر دايمًا لما تنوى قادرة تعمل معجزات.. فى التاريخ دور تلاقى عنها مكتوب حكايات.. بالعزيمة والإرادة كل يوم فيه إنجازات.. مصر جت قبل التاريخ والتاريخ جه بعدها.. حالة نادرة من الجمال صعب تلقى زيها.. مصر أم الدنيا ليها سحر تانى لوحدها".

وأحيت الفنانة نسمة محجوب احتفالية "حياة كريمة" بأغنية "يا محروسة" عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى استاد القاهرة لإطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى.

 

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وائل لطفي

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