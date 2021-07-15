تداول 20 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الخميس، 20 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10937 طنا تشمل: 7334 طن فوسفات و2500 طن يوريا و410 أطنان مخلفات علف بنجر و693 طن نترات أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17586 طنا تشمل: 4913 طن ذرة و1003 أطنان خشب زان و1504 أطنان أبلاكاش و6440 طن كلوريد ايثلين و3726 طن حديد.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1302 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (بطاطس وخرشوف وورق عنب وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أرز وسمسم وبصل وشمر وزعتر وثوم وبرسيم حجازي) وفواكه (فراولة وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات ولبنان وماليزيا وإيطاليا وفرنسا وسنغافورة وألمانيا وأمريكا وإسبانيا وسلوفينيا والصين.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 120 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2845 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 2949 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41967 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدما قادما من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4808 شاحنات.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41967 طنا.