بعد اطلاق اسمها على المسرح المكشوف.. 5 معلومات عن نهاد صليحة

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الخميس، قرار مجلس أكاديمية الفنون، برئاسة د.أشرف زكى، بإطلاق اسم الكاتبة والناقدة الكبيرة الدكتورة نهاد صليحة على المسرح المكشوف الذى تم تشييده مؤخرًا بأكاديمية الفنون.

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان اليوم، إن القوى الناعمة تظل أحد الأوجه المشرقة للحضارة العريقة ويبقى رموزها علامات تضيء درب الأجيال المتعاقبة ونماذج مشرقة تجمل صفحات تاريخ الإبداع، وأن إطلاق اسم الدكتورة نهاد صليحة على المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون يأتى فى إطار خطط تخليد أسماء العظماء ويعد عرفانا من الوطن بجهود أبنائه المبدعين وترسيخاً لقيمة الوفاء نحوهم.

وإليكم أبرز 5 معلومات عن الدكتورة نهاد صليحة:

_ ولدت فى عام 1945 وتوفيت في 6 يناير 2017.

_ ليسانس آداب إنجليزي من جامعة القاهرة عام 1966، كما حصلت علي الماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة ساسكس بالمملكة المتحدة عام 1969.

_ حصلت على درجة الدكتوراه في المسرح من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة فى عام 1982.

_ أستاذة الدراما والنقد بالمعهد العالي للنقد الفني، 1984 حتى الآن، وعميدة المعهد العالي للنقد الفني،2001 – 2003، والمشرفة على قسم النقد المسرحي في جريدة الأهرام «ويكلي» باللغة الإنجليزية وتقوم بتحرير هذا القسم أسبوعياً منذ عام 1989.

_ من مؤلفاتها: "المسرح المصري: مسرحيات ومسرحيون 2003، والمسرح المصري: اتجاهات جديدة 2003، ومسرح لورد بايرون: قراءة حداثية 1986".

وتبلغ مساحة المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون 1500 متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترا وعمق 14 مترا، وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 160 مقعدا ثابتا بالإضافة إلى إمكانية وضع 500 مقعد إضافى، وذلك يرجع إلى تصميمه المبتكر والمرن وإلغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور وصالة التمثيل مما يسمح فى تلبية احتياجات للفنانين فى أشكال وأساليب المسرح المختلفة ويساعد الفنان علي تغير شكل المسرح والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد ومن الممكن أن يتحول المسرح إلى أشكال من الفضاءات غير التقليدية مثل profile theater‏' thrust stage ' courtyard stage ' end of stage and proscenium theatre وغيرها ويساهم في تلبية الرغبات الفنية والتعليمية، كما يضم قاعة لكبار الزوار وصالة انتظار للجمهور.

وغرف إدارية وغرف الفنيين وثلاث غرف للممثلين وصالات للبروفات ومخزن للأجهزة ويتم حاليا تزويده بأحدث تقنيات وتكنولوجيا الصوت والإضاءة وعمل مصدات للهواء مما يساعد في تعدد استخداماته في جميع العروض الفنية الخاصة بالمعاهد الفنية بأكاديمية الفنون، وتم مراعاة أهمية البنية التحتية للمسرح، وإنشاء مصارف للأمطار ومواتير رفع وطرد المياة الجوفية، كل شىء مصمم فى هذا المسرح على أساس الخبرات الأكاديمية المدروسة والتطبيق بشكل علمى سليم، وقد بلغت تكلفة المسرح حتى الآن 7 ملايين جنيه فى المرحلة الأولى، وهناك مرحلة ثانية من التجهيزات الفنية للمسرح وفرش غرف الفنانين وشراء أجهزة حديثة ذات تقنية عالية.