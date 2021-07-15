وزيرة الثقافة تطلق اسم نهاد صليحة على المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرار مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي بإطلاق اسم الكاتبة والناقدة الكبيرة الدكتورة نهاد صليحة على المسرح المكشوف الذى تم بناءه مؤاخرا بأكاديمية الفنون.

وقالت إن القوى الناعمة تظل أحد الأوجه المشرقة للحضارة العريقة ويبقى رموزها علامات تضىء درب الأجيال المتعاقبة ونماذج مشرقة تجمل صفحات تاريخ الإبداع.

وأضافت أن إطلاق اسم الدكتورة نهاد صليحة على المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون يأتي في إطار خطط تخليد أسماء العظماء ويعد عرفانا من الوطن بجهود أبناءه المبدعين وترسيخاً لقيمة الوفاء نحوهم.