تخوفات من الفوضى فى أماكن العمل البريطانية بعد استمرار قيود كورونا

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه يجب على الشركات التفكير في إبقاء الموظفين يرتدون أقنعة في الداخل حتى بعد انتهاء قيود الإغلاق، وفقًا لتوجيهات كورونا الحكومية الجديدة الصادرة أمس.

وتشير المستندات التي تم إصدارها عبر الإنترنت قبل أيام فقط من يوم الحرية الموافق 19 يوليو إلى أن أماكن العمل ستحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي مثل الشاشات البلاستيكية والمكاتب المتباعدة في محاولة لتهدئة العمال المتوترين.

ويبدو أنهم يشيرون إلى أن الشركات ستلتزم بقواعد كورونا لتقليل خطر انتشار الفيروس من خلال قوتها العاملة، لتستمر أصداء فقاعات الحماية خلال فترة الإغلاق الكامل لهذا العام.

وتقترح الإرشادات أن تستمر خدمة المائدة في الحانات والعمل من المنزل على نطاق واسع.

ويبدو أن التوجيه يمهد الطريق لمعارك ضارية بين الموظفين في الأيام والأسابيع المقبلة حول عدد المرات التي يمكنهم فيها العودة إلى مكان عملهم الأساسي وكيفية إعداده.

وقال «داونينج ستريت»: «يجب أن تناقش العودة إلى مكان العمل مع العمال والنقابات لاتخاذ ترتيبات عمل تلبي احتياجات العمل والاحتياجات الفردية».

وتابع: «يجب على أصحاب العمل وغيرهم الاستمرار في اتباع متطلبات الصحة والسلامة القانونية، وإجراء تقييم للمخاطر، واتخاذ خطوات معقولة لإدارة المخاطر في مكان عملهم أو مكان عملهم».

واتهمت النقابات وأرباب العمل التوجيهات بحذر من أنها وصفة للفوضى لانها لم تحدد ما الذي يجب فعله بالضبط وكيفية عودة الموظفين للعمل.

وطالبت الحكومة أصحاب العمل بتوفير تهوية مناسبة وهواء نقي للأماكن المغلقة وترتيب مساحات العمل؛ لإبعاد الموظفين عن بعضهم البعض مع الوضع في الاعتبار استخدام حواجز للفصل بين الأشخاص وتقديم العمل المتعاقب أو جنبًا إلى جنب.