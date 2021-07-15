تراجع جديد فى سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

أعلنت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن تراجع جديد في سعر صرف العملة اللبنانية (الليرة) أمام الدولار بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

كان قد اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، منذ قليل، عن تشكيل الحكومة في لبنان، وذلك بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وقال "الحريري" في كلمة له خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماعه مع الرئيس اللبناني في قصر بعبدا إن "عون أصر على موقفه واعتذرت عن تشكيل الحكومة".

وأضاف "الحريري": "لم نستطع الاتفاق مع الرئيس عون بشأن تشكيلة الحكومة"، متابعًا: "اعتذرت عن تشكيل الحكومة وكان الله في عون لبنان".

وتفصيلا قال الحريري: "خلال كلامي مع الرئيس، كانت هناك تعديلات طلبها، اعتبرتها أنا تغييرات جوهرية في التشكيلة".

وأضاف: "وأيضا تناقشنا بالأمور التي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين، وغيرهم. واضح أن الموقف لم يتغير، وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس".

وأكد الحريري: "طرحت على الرئيس اللبناني أن يحظى بوقت أطول للتفكير، لكنه قال إننا لن نستطيع التوافق، لذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".

واختتم حديثه المقتضب أمام الإعلاميين بجملة "والله يعين البلد"، مؤكدا بعدها أن الحديث سيكون بشكل مطول لاحقا حول الموضوع.

وكان الحريري، قد تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا، الأربعاء، وقال إنه ينتظر جوابا من الرئيس اللبناني بحلول اليوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت قد أفادت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بأن الرئيس ميشال عون سيلتقي، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لاستكمال التشاور في التشكيلة الحكومية.

ولفتت صفحة الرئاسة عبر "تويتر" إلى أن "الرئيس عون تابع درس الصيغة الحكومية التي قدمها الحريري أمس، على أن يلتقي به بعد ظهر اليوم لاستكمال التشاور".

كان قد قدم الحريري تشكيلة حكومية مؤلفة من 24 وزيرا من أصحاب الاختصاص، وفقا للمبادرة الفرنسية ومباردة رئيس البرلمان نبيه بري، فيما رد عون بأن التشكيلة التي قدمها الحريري تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف، بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا، مؤكدا أن "التشكيلة المقترحة ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه".