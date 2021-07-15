رئيس جامعة جنوب الوادي يؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات الدراسات العليا

صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بأن امتحانات الدراسات العليا بالجامعة تسير فى جو من الهدوء والاستقرار وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات من تباعد وارتداء للكمامات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الممتحنين.

وفى نفس السياق قام الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتفقد أعمال امتحانات الدراسات العليا (دكتوراه – ماجستير) بكلية الطب، حيث تقدم لامتحان الدكتوراه جزء ثانى 4 طلاب والماجستير جزء ثانى 14 طالب وعدد 35 طالب لامتحان الماجستير جزء أول وذلك بكافة الاقسام المختلفة.

شهد الجولة الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب والدكتور نزار ابوحلاوه مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتور حمدي تمام نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

وكان قد شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السيمنار العلمي لاختيار الباحثين الفائزين بالجوائز المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية وذلك في اطار أنشطة مشروع حاضنات الطلاب الفائقين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي والاستاذ مصطفى اسماعيل أمين عام الجمعية الشرعية والدكتور محمود سيد عبدالصادق المنسق العلمي بالجامعة بمقر الجامعة بقنا.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم العملية التعليمية بالجامعة موجها الشكر للوزارة والجمعية الشرعية واكد بأن هذا يأتي في اطار توجهات الدولة في دعم الشباب والاستفادة من مهاراتهم وتعزيز قدراتهم العلمية والاقتصادية والإنتاجية بما يساهم في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الفكر الإيجابي لبناء الدولة.

واستعرض الدكتور صلاح هاشم أنشطة وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة والتي من بينها مشروع " حاضنات الفائقين " والذي يهدف لتقديم منح ودعم للطلاب الفائقين بهدف تعزيز البحث العلمي والعمل على تطبيق أبحاثهم على أرض الواقع بما يعود بالنفع على المجتمع ككل من خلال تمويل الأبحاث وتحويلها لمشروعات قابلة للتنفيذ.

وأشار الاستاذ مصطفى اسماعيل الى انجازات الجمعية الشرعية في مجالات التعليم والصحة والتنمية في مصر مثل تنمية وامداد القرى الفقيرة بالمرافق والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة ورعاية 10 الاف طالب وطالبة وافدين في جامعة الازهر وكفالة 400 الف طفل يتيم و30 الف طفل معاق.

وأشار الدكتور محمود سيد عبدالصادق إلى أنه سيتم دعم طلاب الماجستير والدكتوراه من الخارج بكليات العلوم و الزراعة و الطب البيطري و الهندسة بمبلغ ٢٥ الف جنيه سنويا ومبلغ ١٠٠٠ جنيها شهريا حيث سيتم اختيار عدد طالبيين من كل كلية من أجمالي 16 طالب وطالبة من المتقدمين.

شهد السيمنار عدد من عمداء كليات الجامعة والوفد المرافق للدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي وبعض من اعضاء الجمعية الشرعية.