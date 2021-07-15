مشروع بحثي بين مصر والصين للمساهمة في سد الفجوة الغذائية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن توقيعه عقد المشروع البحثي المشترك بين كلية الزراعة بجامعة أسيوط وبين أكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية والذي يهدف إلى رفع الإنتاجية من إنتاج الدواجن وفق أسس علمية حديثة.



وصرح الدكتور طارق الجمال بأن المشروع يأتي ثمرة للتعاون المثمر الدولي بين الجانبين فى أطار جهود جامعة أسيوط لتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات العلمية العريقة من أجل تشجيع وتحسين البحث العلمي ورفع مكانة الجامعة دوليا.



وكشف الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المشروع مستمر لمدة 3 سنوات و ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا و الابتكار المصرية بقيمة مليون وثلاثمائة ألف جنية مصري ومن الجانب الصيني بقيمة مليون ونصف يوان من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أى ما يوازى حوالي 4 ملاين جنية مصري.



وعن تفاصيل المشروع صرح الأستاذ الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة أن المشروع يعتبر خطوة هامة في جهود كلية الزراعة لسد الفجوة الغذائية فى إطار توجيهات القيادة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة الإنتاج الغذائي المصري ، أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لدجاج اللحم تحت ظروف الإجهاد الحراري و زيادة أنتاج الدواجن من خلال تقليل نفوق الطيور وزيادة مناعتها ومقاومتها للإجهاد الحراري وتقليل الاعتماد على المضادات الحيوية في السلالات التجارية.



وأضاف الدكتور عادل عميد الكلية وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع في كلا من قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة بجامعة أسيوط تحت أشراف الدكتور خالد ابو العز فؤاد الأستاذ المساعد بالقسم والباحث الرئيسي للمشروع، وفى قسم تغذية الحيوان بأكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية بالصين تحت إشراف البروفيسور (Chen Wei) الأستاذ بالأكاديمية.