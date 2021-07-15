فيديو على «فيس بوك» يساعد في ضبط 12 متهما بترويج المخدرات في مدينة نصر

نجح رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على 12 متهما لبيعهم مواد مخدرة في مدينة نصر، بعد تداول فيديو بتضرر شخص منهم، وحرر محضر بالواقعة.

وبالنسبة لما تم تداوله بإحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متضمناً مقطعين مصورين تضرر خلالهما صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بمنطقة زهراء مدينة نصر، بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف البؤر الإجرامية التي تقوم بالترويج للمواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها بعدة حملات أمنية كان آخرها بتاريخ 11 يوليو، وأسفرت عن ضبط عدد 12 متهم من العناصر الإجرامية حال قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

