الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم لجميع الأبراج المائية الخميس 15 يوليو 2021

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج المائية اليوم الخميس 15  يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

 

السرطان

 

مهنياً: تنعم بيوم مميز من الإشراق والنجاح وبلوغ الأهداف، وتتمتع بحضور مميز، وتستعيد نفوذك وسيطرتك على الأمور

عاطفياً: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية على العلاقة ويبقيها سليمة ومتينة

صحياً: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية، سيكون عاملاً مؤثراً من أجل صحة أفضل

 

العقرب

 

مهنياً: قد تتغيّر الأجواء فتتزوّد ديناميكية جديدة وتندفع نحو إنجاز بعض الأعمال وتعوّض عن تسويف سابق

عاطفياً: كن مستعداً لمرحلة أكثر تطوّراً، وتبدأ بوادرها بالظهور قريباً وتكون إيجابياتها مرتفعة جداً 

صحياً: لا تنتعل أحذية رياضية مصنوعة من غير الجلد الطبيعي، فهي تسبب لك آلاماً في القدمين.

 

الحوت

 

مهنياً: الحل الوسط هو الأفضل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً

عاطفياً: تنتقل هذا اليوم من الهجوم عليك إلى الدفاع عن العلاقة بالشريك إيماناً منك بأنها الأفضل لك

صحياً: حذار الانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها لاحقاً

 

صفات أصحاب الأبراج المائية

 

يعيب أصحاب الأبراج المائية ميلهم الدائم إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقاتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ومن أبرز صفاتهم أيضا، أنهم يمتلكون شخصيات هادئة، ورومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين

يعرفون قيمة التخطيط لحياتهم، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، وعلى الرغم من ذلك فهم عنيدون جدًا، ويتميزون بمحبتهم للجميع. وبمساعدتهم.

حظك اليوم الابراج المائية جاكلين عقيقي برج الحوت عالمة الفلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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