الصين تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

سجل إقليم سيتشوان في الصين، اليوم الخميس، إصابة بشرية بسلالة "إتش 5 إن 6" من إنفلونزا الطيور، ووفقا لما نقلته وكالة رويترز عن التلفزيون الصيني.

وقال تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في: أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما والمصاب بإنفلونزا الطيور في مدينة باتشونغ، قد نقل إلى المستشفى، لافتة إلى أن السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وحسبما نقلت "رويترز"، فإن الخبراء يعتقدون بأن العدوى "حالة عرضية"، وأن "خطر انتشار وباء منخفض للغاية".

وفي سياق منفصل، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الإثنين، أن أكثر من 1.38 مليار جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في أنحاء الصين حتى أمس الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي السياق، أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) أن شركات الأدوية الصينية ستقدم 110 ملايين جرعة من لقاحات كورونا على الفور للمشاركين في مشروع "كوفاكس".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وافقت، في وقت سابق من العام الجاري، على استخدام لقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين في حالات الطوارئ.

كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.8 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.41 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و800 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و31 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و413 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.