الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

الصين تسجل أول إصابة
الصين تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

سجل إقليم سيتشوان في الصين، اليوم  الخميس، إصابة بشرية بسلالة "إتش 5 إن 6" من إنفلونزا الطيور، ووفقا لما نقلته وكالة رويترز عن التلفزيون الصيني.

وقال  تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في:  أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما والمصاب بإنفلونزا الطيور في مدينة باتشونغ، قد نقل إلى المستشفى، لافتة إلى أن السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وحسبما نقلت "رويترز"، فإن الخبراء يعتقدون بأن العدوى "حالة عرضية"، وأن "خطر انتشار وباء منخفض للغاية".

وفي سياق منفصل، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الإثنين، أن أكثر من 1.38 مليار جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في أنحاء الصين حتى أمس الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وفي السياق، أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) أن شركات الأدوية الصينية ستقدم 110 ملايين جرعة من لقاحات كورونا على الفور للمشاركين في مشروع "كوفاكس".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وافقت، في وقت سابق من العام الجاري، على استخدام لقاحي "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين في حالات الطوارئ.

 

كورونا حول العالم

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.8 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.41 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و800 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و31 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و413 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

إقليم سيتشوان في الصين إتش 5 إن 6 من إنفلونزا الطيور التلفزيون الصيني لجنة الصحة الوطنية الصينية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-7-2021

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

فوز داليا السواح بجميع أصوات الناخبين على مقعد بورصة النيل

نتائج انتخابات مجلس إدارة البورصة 2021

«التعليم»: إغلاق عدد من صفحات الغش الإلكترونى للثانوية العامة

اتحاد المستثمرين: مبادرة التمويل العقارى ستحدث رواجًا بالقطاع خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى