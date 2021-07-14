فاروس للأبحاث: ارتفاع سعر طن الحديد وتراجع في الخردة خلال أسبوع

سجل سعر طن حديد التسليح في الأسبوع الماضي 735 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.3%على أساس أسبوعي وبنسبة 9% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 676 دولار، وبنسبة 3% عن متوسط أسعار الربع الثاني 2021 المسجل عند 712 دولار للطن، وفقا لتقرير صادر عن فاروس للأبحاث.

ووصل سعر طن خام الحديد 65% إلى 291 دولار، منخفضًا بنسبة 1% عن سعر الأسبوع الماضي، ومرتفعًا بنسبة 16% عن متوسط سعر الطن المسجل منذ بداية العام عند 251 دولار، ومرتفعًا بنسبة 7% عن متوسط سعر طن الربع الثاني 2021 المسجل عند 272 دولار.

وانخفض سعر الخردة بنسبة 0.2% على أساس أسبوعي إلى 495 دولار للطن، ويزيد هذا المستوى بنسبة 8% عن متوسط سعر الطن منذ بداية العام (458 دولار)، وبنسبة 4% عن متوسط سعر الطن في الربع الثاني 2021 المسجل عند 476 دولار.

ووصل فارق السعر بين الحديد الخام والصلب إلى 298 دولار (+3% أسبوعيًا). ويتوافق المستوى الحالي مع متوسط السعر منذ بداية العام المسجل عند 299 دولار، ويقل بنسبة 2% عن المتوسط المسجل في الربع الثاني 2021 عند 305 دولار.

وارتفعت أسعار عقود النحاس الآجلة (تسليم ثلاثة أشهر) بنسبة 2% إلى 9,520 دولار للطن. يزيد المستوى الراهن بنسبة 5% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 9,102 دولار للطن، ولكنه يقل بنسبة 2% عن متوسط السعر المسجل في الربع الثاني 2021 عند 9,681 دولار للطن.

وانخفضت أسعار عقود الألمونيوم (تسليم 3 أشهر) بنسبة 2% في الأسبوع الماضي إلى 2,502 دولار. يزيد المستوى الراهن بنسبة 10% عن المتوسط المسجل منذ بداية العام عند 2,272 دولار للطن، وبنسبة 4% عن متوسط السعر المسجل في الربع الثاني 2021 عند 2,409 دولار للطن.