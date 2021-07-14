Black Widow يحقق إيرادات مميزة في شباك التذاكر المصري

نجح فيلم Black Widow في تحقيق مردود جيد في شباك التذاكر المصري خلال الأسبوع الحالي وسط منافسة شرسة مع الأفلام المصرية وخاصة فيلم مش أنا بطولة الفنان تامر حسني وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

واستطاع فيلم Black Widow تحقيق إيرادات كلية هذا الأسبوع وصلت إلى 2 مليون جنيه و113 ألف خلال أسبوعه الأول في مصر وهي إيرادات جيدة بالنسبة للفترة الحالية في شباك التذاكر المصري، والفيلم الجديد هو عودة لأفلام عودة “الأرملة السوداء” من جديد من بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، الذي عرض بالسينيمات المصرية بداية من الأربعاء الماضي لينافس بدور العرض قبل موسم أفلام عيد الأضحى القوي للغاية هذا العام والذي يتواجد فيه عدد كبير من النجوم.

الفيلم الجديد “Black Widow” الذي تعود به النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، وتدور الأحداث في الفيلم الجديد خلال فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء في مهمة جديدة بروسيا.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد عدد كبير من النجوم على رأسهم، النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وفلورنس بوج وديفيد هاربر وريتشل وايز ووت فاجبينلي وراي وينستون وفيلم Black Widow من تأليف ديفيد هايتر ومن إخراج كيت شورتلاند، وكان مقرر أن يطلق الفيلم خلال الفترة الماضية ولكن وباء كورونا أجل خطة شركات الإنتاج العالمية الكبرى وتقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري.

وتعد هذه هي المرة السابعة في الفيلم الجديد التي ستلعب فيها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون دور “الأرملة السوداء أو ناتاشا رومانوف” بعد سلسلة من الأعمال خلال السنوات الماضية حققت فيها نجاحات كبيرة.

واستقبلت دور السينما اليوم فيلمًا أجنبيًا واحدًا وهو فيلم Black Widow الأسبوع الماضي بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، الذي يعرض بالسينمات المصرية، لينافس بدور العرض قبل موسم أفلام عيد الأضحى الذي يتنافس فيه عدد كبير من النجوم في تراجع واضح من قبل شركات التوزيع بعد أن كانت دور العرض تستقبل 5 أفلام أجنبية كل أسبوع.