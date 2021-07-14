الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: تخفيف القيود مع تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا

لقاح كورونا في ماليزيا
لقاح كورونا في ماليزيا

ذكر نائب رئيس وزراء ماليزيا، إسماعيل صبري يعقوب، أن عددا آخر من الولايات الماليزية ربما يشهد المرحلة الثانية من خطة التعافي الوطنية، بحلول أوائل أغسطس المقبل، في أعقاب زيادة معدل التطعيم، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف نائب رئيس وزراء ماليزيا: أن البلاد أعطت أكثر من 420 ألف جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لمدة يومين هذا الأسبوع وهو رقم قياسي، وساعد ذلك الحكومة على تجاوز هدف تطعيم 10% من السكان في يوليو الجاري.

وسمح طرح اللقاحات المتسارع للحكومة بتخفيف القيود في ثمان ولايات، على الرغم من أن حالات الإصابة في مختلف أنحاء البلاد تجاوزت رقما قياسيا وهو 11 ألف حالة، لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء.

وأضاف إسماعيل صبري: "إذا استمر هذا التطور الإيجابي، ستكون البلاد بأسرها قادرة على الانتقال إلى المرحلة الثانية في أوائل أغسطس المقبل، البلاد على المسار الصحيح لتحقيق مناعة القطيع".

الجدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

نائب رئيس وزراء ماليزيا الولايات الماليزية التطعيم كورونا فيروس كورونا

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وائل لطفي

تجارة القبح

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