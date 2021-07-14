ويلز تعتزم رفع قيود «كورونا» 7 أغسطس

تعتزم حكومة ويلز رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، في 7 أغسطس المُقبل، حيث ستنتقل البلاد إلى مستوى التنبيه "صفر".

ونقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن الوزير الأول لويلز مارك دريكفورد، قوله "إن ارتداء الكمامات سيستمر في الأماكن المُغلقة وفي وسائل النقل العام.

ومن المقرر أن تنتقل ويلز أولاً من قيود مستوى التنبيه الثاني إلى قيود مستوى التنبيه الأول في 19 يوليو الجاري، بعدما أجلت هذه الخطوة لمدة أربعة أسابيع؛ ما يجعلها أكثر تماشيًا مع وضع القيود في إنجلترا واسكتلندا.

وكانت الحكومة في إنجلترا قد أكدت هذا الأسبوع أن جميع القيود القانونية سترفع اعتبارًا من 19 يوليو، ولكن لا يزال يُنصح باستخدام الكمامات وبعودة تدريجية إلى أماكن العمل.

وفي اسكتلندا، أكدت الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن، أمس الثلاثاء، أن البلاد ستخفف قيود الإغلاق يوم الاثنين المقبل بالانتقال إلى المستوى صفر، لكن الكمامات ستظل إلزامية، وستنخفض مسافة التباعد الاجتماعي إلى متر واحد.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و755 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و48 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.