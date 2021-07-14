الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حفل لتحكيم مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة بـ«اتصال وإعلام عين شمس»

آداب عين شمس
آداب عين شمس

شهدت كلية الآداب جامعة عين شمس، حفل تحكيم مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة قسم علوم الاتصال والإعلام شعبة تلفزيون دفعة 2021، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور مصطفى مرتضى على عميد الكلية وبرئاسة الدكتور هبه شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام.

وضمت لجنة تحكيم المشروعات عدد من الخبراء والقامات فى مجال التلفزيون والإعلام فى مقدمتهم  أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار، وعمرو يحيي عابدين  مخرج ورئيس قناة النيل للدراما، وفاطمة شعراوي نائب رئيس تحرير الأهرام، وأحمد عبد العليم قاسم  مدير عام السياحة والمنوعات بقناة النيل الدولية .

وهنأ الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية الطلاب بهذه المناسبة مؤكداً بأن اهتمام الجامعة والكلية بأبناء القسم يأتى من منطلق إيمانهم برسالة الإعلام السامية وأن قسم الإعلام بالكلية له دور كبير لما يبذله من مجهود مع أبنائنا الطلاب طوال فترة سنوات الدراسة بالكلية بالإضافة إلى تدريبهم ومتابعة الأحداث والإنتاج الخاص بمشاريعهم، ووعد سيادته الطلاب بحفل تخرج كبير يليق بهم هذا العام لعرض هذه المشاريع .

وخلال كلمته رحب بالضيوف وأعرب عن بالغ سعادته بوجود كوكبة من رواد الإعلام فى رحاب الكلية وقدم جزيل الشكر لهم لدعهم المستمر لأبناء القسم وقام بإهدائهم درع الكلية.

ومن جانبها أشادت الدكتورة هبة شاهين رئيسة قسم الإعلام بالطاقة الإيجابية والروح التفاؤلية التي بثتها أفكار تلك المشروعات ونمت عن شباب مبدع ، مشيرة الى أن القسم يؤكد دوماً جدارته كل عام بكفاءة طلابه وخريجيه من خلال مشاركتهم فى المحافل الاعلامية وحصولهم على المراكز الأولى .

وأثنت شاهين على أعضاء لجنة التحكيم الذي تميزوا بالموضوعية والحيادية وروح التشجيع للطلاب، مؤكدا على الدعم الواضح والكبير من قبل عميد الكلية لقسم الاعلام.

وقد شهد اليوم مناقشة 9 مشاريع خاصة بشعبة التلفزيون تناولت مختلف الموضوعات الهامة والمتخصصة في المجالات المختلفة.

وأشادت اللجنة بمجهود الطلاب وجودة الإنتاج الإعلامي والمستوى المتميز للمشروعات ، وأضافوا بأن المشروعات عكست روح الوطن والانتماء لدى هؤلاء الطلاب، كما عكست استفادتهم من التدريب العملي المقدم لهم طوال سنوات الدراسة لدرجة تصل إلى الاحترافية.

وفى ختام المناقشة أعلنت لجنة التحكيم فوز أربعة مشاريع، وهي:

مشروع أوليب بمركز إبداع 

مشروع البوصلة بالمركز الأول 

مشروع ربان بالمركز الثاني 

مشروع بين السطور  بالمركز الثالث

الاعلام مشروعات الأداب عين شمس جامعة عين شمس كلية الأداب لجنة تحكيم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الإعلامية

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وائل لطفي

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