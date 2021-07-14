تلاعبوا في صرف بدلات الانتقال.. محاكمة تأديبية لمديري الشباب والرياضة ببورسعيد ودمياط و7 آخرين

تلاعبوا في صرف بدلات الانتقال.. محاكمة تأديبية لمديري الشباب والرياضة ببورسعيد ودمياط و7 آخرين
أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مديري الشباب والرياضة بمحافظتي بورسعيد ودمياط و7 مسؤولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم في صرف بدلات الانتقال، وتخصيص أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الألوان الواردة من المجلس القومي للشباب بالمخالفة لقرارات وزير الشباب والرياضة.
و شمل تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 57 لسنة 63 قضائية عليا، كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية بمحافظة بورسعيد.
- تفاصيل تحقيقات النيابة الإدارية
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن جميع المحالين ارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والانتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات.
و كشفت أوراق القضية التي أحالتها النيابة الإدارية أن المحال الأول منفردًا خصص 10 أجهزة حاسب آلي واردة ضمن 15 جهازا واردة من المجلس القومي للشباب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.
كما قام بتوزيع 8 أجهزة حاسب آلي وفاكس وطابعة الوان وماكينة تصوير مستندات داخل مكاتب المديرية، بالمخالفة لتعليمات وزارة الشباب والرياضة الواردة بكتاب الإدارة المركزية للخدمات المساعدة الواردة للمديرية برقم 49 في 8 أغسطس 2017، واستخدامها في غير الغرض المخصص لها.
- صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة دون توافر المستندات اللازمة
وتبين أن المحالين من الأول حتى الثامن أقروا بصرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة دون توافر المستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية، ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه الصرف بدون وجه حق خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
وأعد التاسع كشوف صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها رغم مخالفتها للائحة المنظمة خلال الفترة من شهر يناير 2016 حتى شهر يونيو 2018 ، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق على النحو الوارد تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة محمود فوزي مصطفى، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للشباب المرفق بأوراق القضية.
- أقوال الشهود
وكانت النيابة الإدارية استمعت الى أقوال موظف بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد حيث أفاد أنه محرر المذكرة محل التحقيق لتضرره من المحال الأول بصفته مديرًا للمديرية، لقيامه بارتكاب وقائع تشكل مخالفات جسيمة منها مخالفته تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن توزيع أجهزة الحاسب الآلي الواردة المديرية جهة عمله
وورد للنيابة مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة بشأن فحص شكوى أسامة خليفة محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد ضد مدير المديرية بشأن وجود حالة من التخبط الإداري والتعسف في اتخاذ القرارات ومخالفة تعليمات وزير الشباب والرياضة.