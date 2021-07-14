تلاعبوا في صرف بدلات الانتقال.. محاكمة تأديبية لمديري الشباب والرياضة ببورسعيد ودمياط و7 آخرين

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، مديري الشباب والرياضة بمحافظتي بورسعيد ودمياط و7 مسؤولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم في صرف بدلات الانتقال، وتخصيص أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الألوان الواردة من المجلس القومي للشباب بالمخالفة لقرارات وزير الشباب والرياضة.

و شمل تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية في القضية رقم 57 لسنة 63 قضائية عليا، كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية بمحافظة بورسعيد.

- تفاصيل تحقيقات النيابة الإدارية

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن جميع المحالين ارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والانتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات.

و كشفت أوراق القضية التي أحالتها النيابة الإدارية أن المحال الأول منفردًا خصص 10 أجهزة حاسب آلي واردة ضمن 15 جهازا واردة من المجلس القومي للشباب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

كما قام بتوزيع 8 أجهزة حاسب آلي وفاكس وطابعة الوان وماكينة تصوير مستندات داخل مكاتب المديرية، بالمخالفة لتعليمات وزارة الشباب والرياضة الواردة بكتاب الإدارة المركزية للخدمات المساعدة الواردة للمديرية برقم 49 في 8 أغسطس 2017، واستخدامها في غير الغرض المخصص لها.

- صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة دون توافر المستندات اللازمة

وتبين أن المحالين من الأول حتى الثامن أقروا بصرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة دون توافر المستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية، ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه الصرف بدون وجه حق خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.

وأعد التاسع كشوف صرف بدل الانتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتمادها رغم مخالفتها للائحة المنظمة خلال الفترة من شهر يناير 2016 حتى شهر يونيو 2018 ، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق على النحو الوارد تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة محمود فوزي مصطفى، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للشباب المرفق بأوراق القضية.

- أقوال الشهود



وكانت النيابة الإدارية استمعت الى أقوال موظف بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد حيث أفاد أنه محرر المذكرة محل التحقيق لتضرره من المحال الأول بصفته مديرًا للمديرية، لقيامه بارتكاب وقائع تشكل مخالفات جسيمة منها مخالفته تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن توزيع أجهزة الحاسب الآلي الواردة المديرية جهة عمله

وورد للنيابة مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة بشأن فحص شكوى أسامة خليفة محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد ضد مدير المديرية بشأن وجود حالة من التخبط الإداري والتعسف في اتخاذ القرارات ومخالفة تعليمات وزير الشباب والرياضة.