الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سميرة سعيد تروج لأغنية «مون شيرى»

سميرة سعيد
سميرة سعيد

روّجت الفنانة سميرة سعيد لأحدث أغانيها الجديدة بعنوان «مون شيري»، ضمن الحملة الدعائية لألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه منتصف شهر يوليو.

ومن المقرر طرح أغنية «مون شيري» ضمن الألبوم الغنائي الجديد للفنانة سميرة سعيد، وتحمل طابع وأجواء السبعينيات، وتضم كلمات باللغتين العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر خالد عز، وإخراج نضال هاني.

ونشرت سميرة سعيد بوستر الأغنية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وظهرت خلاله داخل سيارة من طراز قديم.

سميرة سعيد مون شيري

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