اختلال عجلة القيادة السبب.. معاينة حريق سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوتوستراد (فيديو)

كشفت معاينة حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية بطريق بين الجبلين بامتداد محور الأوتوستراد، أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ثم اصطدمت بسيارة "تريلا" نتج عنها اندلاع حريق بسيارة المواد البترولية، ثم اصطدمت بهم 3 سيارات أخرى، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص.

كما أصيب رئيس مباحث 15 مايو و4 شرطيين اصطدمت بهم سيارة خلال إجراء المعاينة، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية، وتبين أنهم تفاجئوا بسيارة نقل محملة بالحجر الجيري مسرعة تقتحم عليهم موقع معاينة الحادث مما أدى إلي إصابتهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام لتلقي الرعاية العاجلة.

وتوجه السيد مدير أمن القاهرة ومساعدوه، ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية للمستشفى للاطمئنان على حالة المصابين.

- تفاصيل الواقعة

وكان قد شب حريق هائل في سيارة نقل محملة بالوقود، قبل قليل، إثر صدمها من سيارة نقل أخرى محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الطريق الدائري الأوسطي، وتصاعدت ألسنة الدخان واللهب التي حجبت الرؤية في محيط الحادث، ما دفع قوات الأمن للانطلاق فورا لمكان الحادث لتيسير السيارات لمنع وقوع حوادث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

تحصد حوادث الطرق الكثير من الأرواح سنويًا، لذا يجب أن يكون سائقو المركبات مؤهلين للقيادة، ليس فقط عبر الإلمام الكامل بقواعد المرور والسير على الطرق السريعة، ولكن أيضًا التركيز الشديد أثناء القيادة لتفادي أخطاء الآخرين، حفاظًا على سلامتهم.

ونقدم 10 نصائح هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادةـ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدماً.

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج، إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي لوقوع الحوادث المروريّة.

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة، للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.