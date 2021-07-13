«تعليم المنيا»: لا شكاوى من امتحان الفرنساوي للشعبة الأدبية

قال محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة غرفة عمليات الثانوية العامة بالمنيا، لم تتلق أي شكاوى من مادة الفرنساوي التي أداها طلاب الشعبة الأدبية اليوم حتى كتابة هذه السطور، مشيرا إلى أن اللجان والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان انتظموا في المواعيد المحددة داخل لجانهم.

وأضاف الرشيدي، أن هناك تنسيق دائم ومستمر مع كافة الجهات المعنية، حيث يتم تعقيم مقار اللجان بصفة دورية، بالإضافة لتواجد سيارة اسعاف بمحيط اللجان في حالة حدوث أي طوارئ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 الف و 524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة، منها 13 الف و 745 طالب وطالبه بالشعبة الأدبية.

وكانت محافظة المنيا ، قد شهدت تباين بين آراء طلاب الثانوية العامة "القسم الأدبي " حول امتحان مادة اللغة الفرنسية ، ما بين صعب وفي مستوي الطالب المتوسط ، بينما اتفق الطلاب أن امتحان اللغة الألمانية كان صعبا وخارج المقرر

ووسط غضب شديد ، أكد الطالبة أية سيد ، بلجنة مدرسة الحديثة ، ان امتحان اللغة الألمانية خارج المقرر ، وأنها اصطحاب الكتاب ، ولم تجد منه شيئا، وهذا ظلم كبير.

بينما أكد الطالب ، وليد محمد ، بلجنة الثانوية الجديدة بمطاي، ان امتحان مادة الفر نساوى جاء في مستوي الطالب المتوسط، عدا القطعة فبها أسئلة تحتاج للطالب المتفوق .

واشتكي الطالب، محمود عمرو ، بلجنة مطاي الثانوية ، من صعوبة امتحان الفرنساوي الأدبي، معلنا انه ليس من العدل أن يأتي امتحان الفرنساوي للقسم العلمي سهل ولنا نحن صعب ، فاين تكافؤ الفرص .ومن المقرر أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية اليوم السبت ١٠ يوليوامتحان اللغة العربية، الاثنين ١٢ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الاربعاء١٤ يوليو الرياضيات البحته جبر وهندسة فراغية، السبت ٢٤ امتحان مادة الفيزياء، الاثنين ٢٨ الرياضيات التطبيقية الديناميكا، السبت ٣١ يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، الاثنين ٢ اغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة التفاضل والتكامل.

