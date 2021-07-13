الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة في سوق الجملة اليوم

الفاكهة
الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، تبايناً اليوم الثلاثاء، حيث استقرت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر ) ليتراوح من 5 : 9 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم)، وتراوحت أسعار الجوافة من 9 : 15 جنيهاً للكيلو، وارتفعت أسعار الكنتالوب ليتراوح من 3 : 5 جنيهات للكيلو .


سعر البرتقال صيفي من 2.5 : 3.5 جنيه للكيلو.

سعر جريب فروت من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 7 : 13 جنيها للكيلو.

 

أسعار العنب

سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر العنب الأسود 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار التفاح

سعر التفاح المصري من 10 : 17 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

 

أسعار البلح

سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر بلح سلمى من 15 : 25 جنيهًا.

سعر البلح البارحي من 20 : 30 جنيهًا.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

 

أسعار المانجو

سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيها للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيها للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 10 : 17 جنيها للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيها للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيها للكيلو.

مانجو سكري من 12: 18 جنيها للكيلو.

 

أسعار المشمش

المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

 

سعر الكنتالوب من 3 : 5 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 3 : 4 جنيهات للكيلو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10 : 15 جنيها للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو.

سعر الكريز 20 جنيها للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيهًا

سعر برقوق سنتا روزا من 20: 35 جنيهاً

جوافة من 9 : 15 جنيهاً للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم اسعار الفاكهة يوليو سوق العبور أسعار البلح سعر الموز أسعار العنب تعرف على أسعار الفاكهة الليمون الاحمر البرتقال سعر البلح سعر التفاح سعر البرتقال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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