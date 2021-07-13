لبنان: كل المساعدات التى ستصل من المانحين تمر عبر أطرها الصحيحة

أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر أن كل المساعدات التي ستصل إلى لبنان من الدول المانحة تمر عبر أطرها الصحيحة، وأنه يجب أن يتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها على جميع اللبنانيين لا سيما الأكثر حاجة منهم، وذلك عبر منصة خاصة مفتوحة أمام الدول المانحة والمجتمع الدولي والمهتمين وكل اللبنانيين تنفيذًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة زينة عكر مع السفيرتين الأمريكية دوروثي شيا والفرنسية آن جريو لمناقشة الأوضاع في لبنان ونتائج زيارتهما إلى المملكة العربية السعودية.

وأطلعت السفيرتان الوزيرة عكر على نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين، وعرضتا الاستراتيجية المتبعة في لبنان لتسلم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة، إضافة إلى متابعتها على ضوء المستجدات.

وكانت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا قد أصدرتا بيانا مشتركا -عقب عودتهما من المملكة العربية السعودية- أكدتا فيه الحاجة الماسة إلى تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات.

وأشارت السفيرتان - في بيانهما المشترك - إلى أن الحكومتين الفرنسية والأمريكية، وكذلك شركاء آخرين، يقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

وعلى صعيد آخر، صرح الممثل الأعلى للسياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في ​لبنان​، على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكر بوريل بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في ​بروكسل​ الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي.

وأوضح بوريل أن الهدف هو إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.

وأشار بوريل إلى أن الانهيار الاقتصادي ومعاناة ​الشعب اللبناني​ في ازدياد مستمر.

وشدد بوريل على ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وجود إجماع سياسي أوروبي لاتخاذ عقوبات ضد أطراف لبنانية قبل نهاية هذا الشهر.