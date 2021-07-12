وزير الدفاع اليمنى: اليمنيون متحدون ويقاتلون فى خندق واحد ضد ميليشيا الحوثى

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الإثنين: أن جميع اليمنيين من الشعب والجيش والأمن والمقاومة متحدون ويقاتلون في خندق واحدٍ ضد العدو الوحيد لليمنيين جميعًا والمتمثّل في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا حتى استئصاله وإنهاء مشروعه الخبيث من كامل التراب اليمني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المقدشي مع رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.

وناقش الاجتماع المستجدات والتطورات الميدانية والجهود التي تبذلها الهيئات والدوائر لخدمة المقاتلين وتسهيل مهامهم القتالية والتطورات الخاصة بسيطرة قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على جبهات القتال بمحافظات البيضاء ومأرب والجوف.

كما أكد وزير الدفاع اليمني على أهمية مضاعفة الجهود وتحقيق التكامل والتعاون بين الهيئات والدوائر لما من شأنه تحقيق النصر على الميليشيا الانقلابية وحماية الوطن والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الدفاع اليمني اجتماعًا منفصلًا بقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، واستمع من القادة العسكريين إلى تقرير مفصل عن سير العمليات القتالية وما تسطُره قوات الجيش والمقاومة من انتصارات، مؤكدًا أن هذه التضحيات ستُتوَج بالنصر الكبير للوطن والشعب اليمني.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أكد في وقت سابق، أن المؤسسة العسكرية هي الدعامة الأساسية لاستعادة وبناء الدولة والحارس الأمين للوطن ومكتسباته وثوابته والرهان الضامن لحفظ الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والشريك الحقيقي لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وقال وزير الدفاع: "إن عملية الإعداد والبناء لمنتسبي الجيش تمثل أولوية للقيادة العسكرية الحريصة على بناء المقاتل المتسلح بالعلم والمعرفة والعقيدة الوطنية؛ بما يؤهله للقيام بواجباته ومهامه بكفاءة واقتدار".