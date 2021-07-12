الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع اليمنى: اليمنيون متحدون ويقاتلون فى خندق واحد ضد ميليشيا الحوثى

محمد المقدشي
محمد المقدشي

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الإثنين: أن جميع اليمنيين من الشعب والجيش والأمن والمقاومة متحدون ويقاتلون في خندق واحدٍ ضد العدو الوحيد لليمنيين جميعًا والمتمثّل في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا حتى استئصاله وإنهاء مشروعه الخبيث من كامل التراب اليمني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المقدشي مع رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.

وناقش الاجتماع المستجدات والتطورات الميدانية والجهود التي تبذلها الهيئات والدوائر لخدمة المقاتلين وتسهيل مهامهم القتالية والتطورات الخاصة بسيطرة قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على جبهات القتال بمحافظات البيضاء ومأرب والجوف.

كما أكد وزير الدفاع اليمني على أهمية مضاعفة الجهود وتحقيق التكامل والتعاون بين الهيئات والدوائر لما من شأنه تحقيق النصر على الميليشيا الانقلابية وحماية الوطن والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية.

من ناحية أخرى، عقد وزير الدفاع اليمني اجتماعًا منفصلًا بقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، واستمع من القادة العسكريين إلى تقرير مفصل عن سير العمليات القتالية وما تسطُره قوات الجيش والمقاومة من انتصارات، مؤكدًا أن هذه التضحيات ستُتوَج بالنصر الكبير للوطن والشعب اليمني.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، أكد في وقت سابق، أن المؤسسة العسكرية هي الدعامة الأساسية لاستعادة وبناء الدولة والحارس الأمين للوطن ومكتسباته وثوابته والرهان الضامن لحفظ الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي والشريك الحقيقي لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وقال وزير الدفاع: "إن عملية الإعداد والبناء لمنتسبي الجيش تمثل أولوية للقيادة العسكرية الحريصة على بناء المقاتل المتسلح بالعلم والمعرفة والعقيدة الوطنية؛ بما يؤهله للقيام بواجباته ومهامه بكفاءة واقتدار".

وزير الدفاع اليمني المقدشي اليمنيين الجيش اليمني البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فتاة «التيك توك» ريناد عماد بكفالة 20 ألف جنيه

17 مصابًا بانقلاب أتوبيس فى المنوفية

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

«مستثمرى بلبيس»: أصحاب المصانع يعتزمون زيادة حجم استثمارات المنطقة

عاصفة ترابية ورطوبة عالية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل درجات الحرارة طوال الأسبوع

تحقيقات مكثفة لحل لغز جثة أستاذة جامعية بالتجمع الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى