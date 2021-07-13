«الإحصاء»: 120% زيادة في صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأكبر خمس دول تضاعفت إلى حدود 893.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 406.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 487.1 مليون دولار بنسبة 119.9%.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن المملكة السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 218.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 131.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 87.3 مليون دولار بنسبة 66.6%، يليها الهند والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 179.2 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 43.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 135.5 مليون دولار بنسبة 309.8%.



أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت لـ 178.5 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 95.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 82.6 مليون دولار بنسبة 86.1%، كما ارتفعت الصادرات لليونان إلى حدود 158.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 29 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 129.4 مليون دولار بنسبة 444.9%، كما ارتفعت الصادرات لإيطاليا لـ 158.4 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 106.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 52.1 مليون دولار بنسبة 49.1%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري لـ3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خلال أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ لدائن باشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).