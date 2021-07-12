الإثنين 12 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل المتهمة بقتل خطيبها فى التبين

اخلاء سبيل
اخلاء سبيل

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل خطيبها داخل شقة بمنطقة التبين، بضمان محل إقامتها، بعدما تبين عدم تورطها في الواقعة، كما أمرت بإخلاء سبيل شقيقتها وزوجيهما.

وكشفت التحقيقات، أن الضحية هو من أشعل النيران داخل عفشه، بمعاونة صديقه، عامل دليفري، يدعى "مصطفى محمد أحمد"، 25 سنة، أمكن ضبطه، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة وانفجار اسطوانة بوتاجاز، والذي أدى لمصرعه.

كشفت التحريات التي أجراها المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بشأن وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق بدائرة القسم التفاصيل الكاملة، إذ تبين أن الشاب المتوفى حدثت خلافات بينه وبين خطيبته، بسبب اكتشافها خيانته لها.. وعقب كتب كتابه عليها بشهرين، وتدخل زوج شقيقتها وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.

وأضافت التحريات، أنه قبل يوم من الموعد المتفق عليه حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج شقيقه خطيبته، فهدده بالمجيء وإشعال النيران في عفش يخزنه داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.

وعقب ذلك ذهب وأحضر زجاجة بها بنزين وأضرم النار في عفشه، ما تسبب في إصابته ووفاته.. ورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده وفاة شاب يدعى كمال، 22 سنة، مقيم بمدينة حلوان في منزل خطيبته، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

إخلاء سبيل الفتاة نيابة 15 مايو والتبين المتهمة بقتل خطيبها أشعل النيران إجراءات الطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

17 مصابًا بانقلاب أتوبيس فى المنوفية

إخلاء سبيل فتاة «التيك توك» ريناد عماد بكفالة 20 ألف جنيه

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

«الصحة»: مباحثات مع «أسترازينيكا» و«سبوتنك» لتصنيع اللقاحات فى مصر

غدًا.. البنك المركزى يربط ودائع للبنوك بقيمة 5 مليارات جنيه

الأرصاد: طقس الثلاثاء حار نهارًا معتدل رطب ليلًا على معظم الأنحاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى