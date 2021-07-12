إخلاء سبيل المتهمة بقتل خطيبها فى التبين

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بقتل خطيبها داخل شقة بمنطقة التبين، بضمان محل إقامتها، بعدما تبين عدم تورطها في الواقعة، كما أمرت بإخلاء سبيل شقيقتها وزوجيهما.

وكشفت التحقيقات، أن الضحية هو من أشعل النيران داخل عفشه، بمعاونة صديقه، عامل دليفري، يدعى "مصطفى محمد أحمد"، 25 سنة، أمكن ضبطه، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة وانفجار اسطوانة بوتاجاز، والذي أدى لمصرعه.

كشفت التحريات التي أجراها المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بشأن وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق بدائرة القسم التفاصيل الكاملة، إذ تبين أن الشاب المتوفى حدثت خلافات بينه وبين خطيبته، بسبب اكتشافها خيانته لها.. وعقب كتب كتابه عليها بشهرين، وتدخل زوج شقيقتها وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.

وأضافت التحريات، أنه قبل يوم من الموعد المتفق عليه حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج شقيقه خطيبته، فهدده بالمجيء وإشعال النيران في عفش يخزنه داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه.

وعقب ذلك ذهب وأحضر زجاجة بها بنزين وأضرم النار في عفشه، ما تسبب في إصابته ووفاته.. ورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده وفاة شاب يدعى كمال، 22 سنة، مقيم بمدينة حلوان في منزل خطيبته، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.