مجلس الوزراء الكويتى يدعم حقوق مصر والسودان فى قضية سد النهضة

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن دعم دولة الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لكل من مصر والسودان في قضية سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعي بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في بيانٍ لها مساء اليوم، بحث مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه اليوم، الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء باهتمام بالغ تداعيات قضية سد النهضة.

وأشاد مجلس وزراء الكويت بالجهود التي تبذلها كل من مصر والسودان لاحتواء الأزمة وحلها وفق قواعد القانون الدولي.

دعم بحريني

وفي وقتٍ سابق، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن دعم مملكة البحرين للحقوق المشروعة لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، ومساندتها لجهودهما لحماية الأمن المائي للبلدين الشقيقين والمحافظة على مصالح شعبيهما.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، في بيانٍ سابق، دعت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، المجتمع الدولي، إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وفق قواعد القانون الدولي وعبر الحوار المباشر بين الدول الثلاث، وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول، ويسهم في حفظ السلم والأمن والاستقرار في الشرق الإفريقي.

شكري يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري استعرض بشكل مفصل خلال اللقاء الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد؛ كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.