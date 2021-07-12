هاييتى: القبض على متورط فى اغتيال الرئيس مويس

أعلنت الشرطة في هاييتي عن إلقاء القبض على شخص يُزعم أنه ساعد في تنظيم مخطط اقتحام مقر إقامة رئيس البلاد، جوفينيل مويس، واغتياله يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة في هاييتي، حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي اليوم، إن الخطوة جاءت في ضوء التحقيقات الجارية في القضية، حيث وجد أن الشخص المشتبه به هاييتي الجنسية ويدعى كريستيان إيمانويل سانون، و(يبلغ من العمر 63 عامًا)، ومسجل كمرتزقة كولومبي من خلال شركة أمن فنزويلية تتخذ من ولاية فلوريدا مقرًا لها.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به تمكن من دخول البلاد على متن طائرة، خاصة في أوائل شهر يونيو الماضي، ولديه دوافع سياسية.

ويُحتجز المشتبه به في الوقت الحالي إلى جانب 25 آخرين على خلفية قضية الاغتيال الجاري التحقيق بها.

وفي السياق، أعلنت حكومة هايتي أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل يوم الأربعاء الماضي، جراء هجوم مسلح على مقر إقامته.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص.

وأقر جوزيف بأن السيدة الأولى مارتين مويس أصيبت أيضًا جراء الحادث ونقلت إلى المستشفى.