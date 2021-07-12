تخفيض المصروفات الدراسية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بنسبة 35%

قال الدكتور محمود عبدربه المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن مصروفات العام الدراسي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ لن تشهد أى زيادة عن العام الماضي، موضحا أنه تم تخفيض المصروفات لـ ٣٥٪.



وأضاف عبدربه، خلال المائدة المستديرة اليوم الإثنين، أن مصروفات العام الدراسي ٩٦ ألف جنيه، موضحا أن السكن الجامعي المدينة سيكون به ٩٣ غرفة ب٥٠٠ سرير تستوعب ١٨٦ طالبا.

وأشار المدير التنفيذي لمدينة زويل، إلى أن خطة المدينة زيادة أعداد الطلاب، كاشفا عن أنه سيتم زيادة أعداد الطلاب هذا العام ل٥٠٠ طالب وزيادة ٥٠٪ للوصول بطلاب المدينة لـ١٠ آلاف طالب.

كما أكد عبدربه، أن الخطة تستهدف الوصول لاستقبال ١٥٠٠ طالب سنويا والوصول لاستقبال ٦ آلاف طالب في مرحلة البكالوريوس و٤ آلاف طالب في مرحلة الدراسات العليا.

وأشار المدير التنفيذي للمدينة، إلى أن الخطة تقوم على ٥ سنوات، مشددا على أنه لأول مرة تشهد المدينة عدم عجز في الميزانية التشغيلية للمدينة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود عبدربه هو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس الإدارة وأستاذ تصميم الآلات والتريبولوجيا الهندسية

وعميد الشؤون الاستراتيجية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

