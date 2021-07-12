«الأخت الصغرى».. «ياسمين» تدعم ابنة عمها أمام اللجنة بالدعاء والأذكار

على سور مدرسة خالد بن الوليد بحي المقطم في محافظة القاهرة ، تجلس فتاة في الـ 17 من عمرها عاما تنتظر ابنة عمها تردد الأدعية لها وبعض الأذكار، وتطمئن عليها أثناء تأدية الامتحان من خلال الأمن وفتحات بوابة سور المدرسة.

- ليس أخوات وابنة عمي أختي التي لم تنجبها أمي

وقالت ياسمين وحيد، لـ "الدستور" إنها منذ طفولتها وهي تتعلق بابنة عمها، فلم يكن لديها أخوات غيرها وتحبها كثيرا، وتدعو لها في كل صلاة وتعمل على طمأنتها وتهدئتها، لذلك قررت أن تأتي معها أمام لجنة الامتحان وتنتظرها لحين انتهائها.

وتابعت ياسمين، أنها اعتادت أن تسهر معها يوميا وتنظم لها أوراقها وتساعدها في مراجعة الدروس لها، متمنية لها أن يوفقها الله سبحانه وتعالي في امتحاناتها وأن يسعد قلبها.

وكانت لجان المدارس الثانوية قد فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، استعدادا لاستقبال طلاب الشعبة العلمية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم.

يأتي ذلك للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الالكترونية، وكذا فحص أجهزة "التابلت" التي يصطحبها الطلاب.

وتبدأ اللجان أعمالها اليوم الاثنين بأداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيا بنظام "البابل شيت".

وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات و"تهكير جهاز التابلت".