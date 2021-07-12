الإثنين 12 يوليو 2021
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اقتصاد

«صناعة المعلومات»: المبادرات الرئاسية ساهمت فى رفع معدلات النمو بقطاع الاتصالات

الدكتور حمدي الليثي
الدكتور حمدي الليثي

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت في معدلات النمو التي حققها القطاع لأول مرة في تاريخه، وكان الأكثر نموًا بين قطاعات الدولة، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بنحو 16 %.

وأضاف «الليثي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أبرز هذه المبادرات تتمثل في مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، والتي وفرت فرص عمل للشباب في المنطقة التكنولوجية بأسيوط، ومبادرة «تدريب وتأهيل الشباب» ونتج عنها تديب وتأهيل نحو 125 ألف شاب، بالإضافة إلى أنه يجرى استكمال تدريب نحو 220 ألف شاب خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية»، والتي تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف  شاب مصري وإفريقي وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية، بالإضافة إلى مبادرة «إنشاء 12 مركزًا للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال»، حيث تم بالفعل إنشاء 6 مجمعات وجاري الانتهاء من 6 آخرين خلال العام الجاري، بهدف توفير بيئة جيدة للشباب لتنمية مهاراتهم وتبني ودعم الأفكار الناشئة وتحويلها إلى مشروعات مفيدة تخدم المجتمع.

وأوضح«الليثي»، أنه أيضًا تم إطلاق المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيـا المستقبل» كمنصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارًا تدريبيًا في تخصصات تكنولوجية متقدمة تنفذ بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية. 

صناعة المعلومات وزارة الاتصالات غرفة صناعة المعلومات مصر الشباب التحول الرقمي

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وائل لطفي

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