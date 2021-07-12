بولندا: تطعيم ما يقرب من 15 مليون مواطن بشكل كامل من لقاحات كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بولندا، أنه تم توزيع 31 مليونًا و258 ألفًا و249 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.



ذكرت وزارة الصحة، في بيانها أورده موقع "بولاند إن"، أنه تم تطعيم 14 مليونًا و938 ألفًا و143 شخصًا بشكل كامل، بجرعتين من لقاحات بايوتيك وموديرنا وأسترازينيكا، بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون.



وفي نفس السياق، سجلت بولندا اليوم 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و880 ألفًا و821 مُصابًا.



وأضافت أن حصيلة الوفيات استقرت عند 75 ألفًا و160 حالة وفاة، بعد تسجيل حالة وفاة منذ أول بينما بلغ عدد المتعافين من المرض حاليًا مليونين و652 ألفًا و505 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.