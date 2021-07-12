اختيار 65 شابا وفتاة من بين 600 بكفر الشيخ ضمن مشروع «ابدأ حلمك»

أسفرت الاختبارات التي أجرتها اللجنة المشرفة على مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة كفر الشيخ، عن اختيار 65 شابا وفتاة، من بين 600 تقدموا من عدد من القرى والمراكز والمدن.

وتجري التدريبات بقصر ثقافة كفر الشيخ لمن وقع عليهم الاختيار، حيث تعد المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية على مستوى الجمهورية وهي: “بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان”، وكانت المرحلة الأولى بمحافظات الفيوم والشرقية وأسيوط.

وأكدت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة، يتابعان أعمال تدريب الفنانين الشباب بالمركز الثقافي، وإعدادهم ليصبح كل منهم فنانًا شاملًا، حيث تم عقد لقاء مع الشباب الذين تم اختيارهم فى اختبارات الأداء والتمثيل والغناء،وغيرهم ، ليتم تدريبهم على كافة الفنون المسرحية.

وقالت بشرى، إن اللجنة العليا المشكلة والمتابعة للمشروع برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعضوية أحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف العام على المشروع، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان المدير التنفيذي للمشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني، وعضوية الدكتور علاء عبدالعزيز.

وأضاف أحمد طه، منسق عام المشروع، إن إعداد المتدربين لمدة ٦ أشهر يستمر اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، مؤكدًا أن مركز ثقافة كفر الشيخ يتم به التدريب على فن التمثيل مع الدكتور علاء قوقة، أستاذ ورئيس قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومدرب التمثيل بورشة كفر الشيخ، والتدريب على فنون الأداء الحركي والاستعراض، للفنان محمد ميزو مصمم الاستعراضات، بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والفنان أحمد أبو عميرة المشرف على الفرق المسرحية النوعية.

يذكر أن المشروع يلقى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعرضت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطط وزارة الثقافة للوصول إلى الشباب في جميع محافظات الجمهورية.