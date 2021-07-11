الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عبر نشرته الأسبوعية.. «المصري للتأمين» يكشف أساليب التسويق للقطاع

المصري للتأمين
المصري للتأمين

 كشف الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الاليكترونية الصادرة اليوم أن أساليب التسويق تتضمن الاستعانة بالأساليب العلمية، من خلال إجراء البحوث والتحليلات الخاصة بالسوق، وبيع التأمين على أساس القيمة وليس السعر، تثقيف العملاء المحتملين، استطلاع رأى العملاء المحتملين، أعداد أفلام الكارتون والقصص المصورة بهدف التعريف بمفهوم التأمين والترويج للمنتجات التأمين.

 

وأضاف المصري  للتأمين أنه تتضمن أساليب الترويج المبتكرة، إبرام شركات التأمين شراكات مع المحلات التجارية، بحيث يقوم المحل بوضع الكتيب الخاص بنشاط الشركة مع السلعة أو المنتج الذي يبيعه، وإبرام شراكة مع شركات التسويق العقاري، تتضمن قيام شركة التسويق العقاري بالتسويق لمنتجات شركة التأمين من خلال مقرات شركة التسويق ومواقعها الإلكترونية، إضافة الى الاشتراك في المواقع الإلكترونية المتخصصة في التسويق.

 

وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن من أساليب التسويق للتأمين، إجراء حملات دعائية وترويجية داخل المدارس والجامعات، المشاركة في أعمال المسؤولية المجتمعية، إرسال رسائل دعائية قصيرة عن شركة التأمين ومنتجاتها على الهواتف المحمولة عن طريق شركات الاتصالات، رعاية أحد الفرق الرياضية بحيث يتم وضع شعار الشركة على الملابس الرياضية الخاصة باللاعبين أو داخل الملعب.

 

وأكد الاتحاد المصري للتأمين، سعيه إلى دعم وتطوير سوق التأمين، مشيراً إلى أنه قام بعدة مجهودات لنشر الوعي التأميني في المجتمع، ومنها تنظيم ماراثون رياضي تم من خلاله إطلاق مبادرة "توقف عن الكتابة.. أنقذ حياة"، وتصميم وإطلاق حملة إعلانية كبيرة على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "أمن قبل تحصل".

 

كما أبرم الاتحاد بروتوكولي تعاون الأول مع مؤسسة أهل مصر بهدف مشاركة التأمين في المسؤولية المجتمعية، والثاني مع اتحاد الصناعات المصرية بهدف نشر التقارير والتوصيات الفنية والتغطيات التأمينية الجديدة المقدمة من الاتحاد المصري للتأمين لكل أعضاء اتحاد الصناعات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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