الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المخرج أحمد يسري ينتهي من مونتاج فيلم «ريتسا»

ريتسا
ريتسا

انتهى المخرج أحمد يسري من عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "ريتسا"، استعدادًا لطرح العمل بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقال يسري، في تصريحات اليوم إنه انتهى من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، ليصبح العمل جاهزًا للعرض خلال الأيام القليلة المقبلة، موضّحًا أن شركة الإنتاج هى الجهة المسؤولة عن موعد العرض.


فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.

يعد ريتسا من نوعية الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن، وهما الخمسينيات والوقت الحالي ، منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.


وتدور قصة الفيلم إلى عودة حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسين عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.

سينما فيلم ريتسا مصر احمد يسري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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