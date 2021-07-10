الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دعوى قضائية ضد محمود حميدة بسبب «لما كنا صغيرين»

الفنان محمود حميدة
الفنان محمود حميدة

تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، الدعوى المرفوعة من شركة آرت ميكرز للتوزيع والإنتاج الفني، ضد الفنان الكبير محمود حسن محمود حميدة، وشهرته الفنان محمود حميدة، بسبب الخلاف على أجره بالعمل الفني مسلسل "لما كنا صغيرين".

وكشف أوراق القضية عن أن شركة "آرت میکرز" للتوزيع والإنتاج الفني، أقامت دعوى قضائية ضد محمود حسن محمود حميدة، وشهرته، الفنان محمود حميدة، تطالب فيها المحكمة، بندب أحد الخبراء المختصين قانونًا لحساب مدة الحلقة الواحدة لمسلسل "لما كنا صغيرين" لبيان هل كانت مدة الحلقة 40 دقيقة، طبقًا لما نص عليه في البند الثاني من عقد اتفاق بين الطرفين.

وأكدت أوراق الدعوى أن شركة آرت میکرز للتوزيع والانتاج الفني، عقدت اتفاقًا مع الفنان محمود حميدة، لأداء دور تمثيلي بمسلسل تليفزيوني من إنتاج الشركة، اسمه "لما كنا صغيرين"، تكون مدته في الحلقة الواحدة 40 دقيقة، وهو ما لم يحدث، فطالبت الشركة المحكمة بتحديد المقابل العادل المستحق للفنان بعد تقليل مدة الحلقة، ومحاسبة الفنان محمود حميدة، عن فرق تقليل مدة الحلقة من المسلسل عما كان محددًا له، وإلزامه بأن يؤدي للشركة الطالبة هذا الفرق، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ الحقوق الأخرى.

وأوضحت أوراق القضية، أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 5 يناير 2020 وافق الفنان محمود حميدة، على أداء دور تمثيلي في مسلسل يتكون من 30 حلقة مدة كل حلقة 40 دقيقة، وبالفعل تم بثه في شهر رمضان 2020 تحت اسم "لما كنا صغيرين"، وكانت مدة كل حلقة من حلقات ذلك المسلسل من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، بالمغايرة لبنود العقد الذي تم الاتفاق فيه على أن مدة الحلقة هي 40 دقيقة، الأمر الذي دفع الشركة لرفع الدعوى، ومن المقرر تحديد جلسة لنظر الدعوى. 

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