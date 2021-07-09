تشييع جنازة السيدة جيهان السادات بحضور الرئيس السيسي

تقام مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات في تمام الساعة الرابعة عصراً أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفاة جيهان السادات

وتوفيت السيدة جيهان، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 87 عامًا.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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