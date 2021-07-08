الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتاة تخنق والدها بقليوب.. والنيابة تحبسها 4 أيام

حبس فتاة
حبس فتاة

أمرت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، بحبس فتاة 16 عاما، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والدها، عامل خردة بقرية بلقس دائرة المركز، بسبب سوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، موضحة أنه بعد وفاة والدتها فى شهر يناير الماضى إثر معاناتها من أمراض مزمنة بالصدر وعدم اهتمام والدها بها وبأشقائها حيث تزوج والدها من سيدة أخرى منذ شهر تقريبا أساء معاملتها وأشقائها ما دفعها للتفكير فى التخلص منه.

وأضافت، أنها انتظرت خلوده والأسرة للنوم تسللت لغرفته فجرا وقامت بخنقه باستخدام حزام ملابس من القماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأرشدت عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب تلقت بلاغا بالعثور علي جثة عامل خردة داخل منزله وبها أثار خنق، وأخطرت مديرية أمن القليوبية وتشكل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية وتبين من التحريات أن ابنة المجنى عليه تخلصت منه خنقا لسوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المجنى عليه عامل خردة 46 سنة، تقاعس عن القيام بدوره والإساءة لهم فقررت نجلته التخلص منه وقامت بخنقه بحزام ملابس وهو نائم داخل غرفة النوم الخاصه به.

 

فتاة قتل القليوبية النيابة العامة أمراض مزمنة بالصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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